Є слова, які ми чуємо щодня, а є такі, що ніби заховалися в старих книжках, діалектах і народному мовленні. Але вони не менш українські й заслуговують на те, щоб ми їх пам'ятали.

5 незвичних українських слів, значення яких вас здивують, пропонує співак та популяризатор мови Рамі Аль Шаєр.

Чи знаєте ви, що означають ці українські слова?

"Піти притьмом", "витрішки ловити", назвати когось "осоружним"... Деякі українські слова звучать незвично, але дуже влучно передають те, для чого в сучасному мовленні ми часто використовуємо кілька слів.

Розглянемо 5 слів, які були популярні і відомі у свій час, а сьогодні зустрівши в літературі, не завжди здогадаємося про їх значення:

"Осоружний" – той, хто дуже неприємний, осоружний людині.

Слово походить від давнього кореня, пов'язаного зі значенням "ненависний", "небажаний", "той, кого важко терпіти". Тому "осоружна людина" – це не просто людина, яка нам не подобається, а та, що викликає сильну неприязнь.

Можна сказати: "Він був мені осоружний".

Це давня назва популярної головоломки, утворена від слова "хрестик". Назва пов'язана з графічною будовою такого завдання: слова вписують у клітинки, які перетинаються між собою.

Слово "хрестиків" нині майже не почуємо в повсякденному мовленні, адже закріпилася назва "кросворд". Проте "хрестиків" – цікавий приклад української назви для запозиченого поняття.

"Витрішки" – безцільне, допитливе розглядання когось або чогось.

Вислів "ловити витрішки" означає дивитися на щось із цікавістю, але без певної мети. Наприклад: "Не стій тут, не лови витрішки – ходімо далі".

Походження слова пов'язують із давньою образною назвою широко розплющених від цікавості очей. "Витрішки" – це буквально те, що людина ніби "витріщає" назовні, коли пильно дивиться.

"Притьмом / притьма" – дуже швидко, негайно, прожогом.

Наприклад: "Він притьмом побіг додому".

Слово пов'язане з дієсловом "притикати" – прямувати, поспішати, рухатися до певного місця. У сучасній українській "притьмом" має значення "дуже швидко", "стрімко", "не гаючи часу". Це слово додає вислову особливої динаміки: не просто "пішов", а "пішов притьмом".

Це рідкісне слово, яке в окремих українських говорах уживали на позначення нуля або нічого.

Цікаво, що назви нуля в різних говорах могли бути зовсім не схожими на звичне нам "нуль". Такі слова, як "оник", збереглися переважно в діалектному мовленні та старих мовних записах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Отож, українська мовна скарбниця – це не лише слова, які ми використовуємо щодня. У ній є "осоружні" люди, "витрішки", які можна ловити, справи, які треба зробити "притьмом", і навіть загадковий "оник" – нуль.

Забуті слова: дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

Такі слова нагадують: українська мова значно багатша за наш повсякденний словник. Іноді достатньо відкрити старий словник або прислухатися до живої народної мови, щоб знайти справжні мовні перлини.