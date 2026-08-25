"Ловити витрішки" – вислів, який звучить трохи кумедно, а що він означає, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Що таке "витрішки"?

Що можна "ловити", навіть не маючи в руках жодного предмета? Ви́трішки! Саме так українці жартома називають надмірне, зацікавлене споглядання.

Адже "витрішки" – це не метелики й не риба, а те, що ловлять очима, коли з цікавістю або безцільно витріщаються на щось.

Слово "витрішки" пов'язане з дієсловом "витріщатися" – широко розплющувати очі, пильно або здивовано дивитися на когось чи щось.

Залежно від ситуації воно може бути нейтральним, жартівливим або навіть трохи негативним:

"Діти витріщалися на незвичайну тварину".

"Чого ти на мене витріщаєшся?"

А от "ловити витрішки" має виразно розмовний, жартівливий відтінок.

Тому "ловити витрішки" – означає дивитися на щось із цікавістю, розглядати людей чи події, часто просто знічев'я, замість того щоб займатися справою.

Наприклад:

"Приїхали туристи – ходять містом, витрішки ловлять".

"Не стій тут і не лови витрішки, допоможи краще".

"Діти з цікавістю ловили витрішки біля святкової ялинки".

Чому саме "ловити"?

Тут маємо образний вислів, як і у фразі "ловити себе на думці". Людина ніби ловить очима все, що привертає її увагу.

Хтось проходить повз – погляд за ним. Щось незвичайне відбувається – очі вже там. Ось і виходить: очима "ловимо" все цікаве довкола.

Зверніть увагу: слово "витрішки" вживають переважно в множині і не лише у вислові "ловити витрішки".

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Є й інші цікаві вислови зі словом "витрішки"

Це не єдиний варіант, де використовують слово "витрішки". Українська мова пропонує ще кілька версій фразеологізму:

витрішки продавати – блукаючи без діла, бездумно роздивлятися на кого-, що-небудь: "А я більше не піду до їх сидіти в кутку та витрішки продавати, – сказала писарша" (Іван Нечуй-Левицький);

іти/піти на витрішки – дивитися на що-небудь, розглядати щось, переважно без будь-якої мети: "Ти думаєш, як ти йдеш до церкви витріщати очі на дівчат, то й всі молодиці й дівчата ідуть до церкви на витрішки" (Іван Нечуй-Левицький);

витрішки купувати – роздивлятися на щось без мети, нічого не роблячи: "Іде на ярмарок витрішки купувати" (Українське прислів'я);

торгувати витрішками – грайливо, весело поглядати, задивлятися на кого-небудь, кокетувати з кимось: "Не мальовані вони красуні, не модниці, не вертихвістки, зубів не продають, витрішками не торгують" (Юрій Шовкопляс).

А ще "витрішки" можна "рахувати" та навіть – "їсти": "І пішов (Пархім) по базару витрішків їсти" (Григорій Квітка-Основ'яненко). Обирайте свій варіант!

Як бачимо, ці вирази дуже популярні в українській літературі та широко використовуються у різних тонкощах. Вони, на перший погляд, майже не помітні, але в контексті ситуації є різниця, яке слово ми додаємо до "витрішки" – продавати, купувати, іти на, торгувати чи ловити.

Тож якщо хтось стоїть посеред вулиці й розглядає все навколо, можна сказати не просто "він дивиться", а значно колоритніше: "Витрішки ловить!"

"Витрішки" – це не якісь невидимі предмети, які можна спіймати. Це образна назва поглядів, задивляння, цікавого споглядання.

А вислів "ловити витрішки" – одна з тих мовних родзинок, які роблять українське мовлення живим і образним.

А ви знали? Слова з української лайки, які сьогодні зовсім не звучать образливо (тільки не кажіть – "обідно"), такі як "грець", "цур", "пек", "пранці", "шляк", мали під собою реальне історичне і світоглядне значення.

Тож якщо наступного разу хтось зацікавлено розглядатиме все довкола, можете сказати: "Що стоїш? Витрішки ловиш?" – і мова одразу стане трішки колоритнішою.

А у вашому мовленні є цей вислів?