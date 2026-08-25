"Ловить витрішки" – выражение, которое звучит немного забавно, а что оно означает, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что такое "витрішки"?

Что можно "ловить", даже не имея в руках ни одного предмета? Ви́тришки! Именно так украинцы в шутку называют чрезмерное, заинтересованное созерцание.

Ведь "витрішки" – это не бабочки и не рыба, а то, что ловят глазами, когда с интересом или бесцельно уставившись на что-то.

Слово "витрішки" связано с глаголом "витріщатися" – широко раскрывать глаза, пристально или удивленно смотреть на кого-то или что-то.

В зависимости от ситуации оно может быть нейтральным, шутливым или даже немного негативным:

"Діти витріщалися на незвичайну тварину".

"Чого ти на мене витріщаєшся?"

А вот "ловити витрішки" имеет явно разговорный, шутливый оттенок.

Поэтому "ловити витрішки" – значит смотреть на что-то с интересом, рассматривать людей или события, часто просто от скуки, вместо того чтобы заниматься делом.

Например:

"Приїхали туристи – ходять містом, витрішки ловлять".

"Не стій тут і не лови витрішки, допоможи краще".

"Діти з цікавістю ловили витрішки біля святкової ялинки".

Почему именно "ловить"?

Здесь мы имеем дело с образным выражением, как и во фразе "ловить себя на мысли". Человек как бы ловит глазами все, что привлекает его внимание.

Кто-то проходит мимо – взгляд за ним. Происходит что-то необычное – глаза уже там. Вот и получается: глазами "ловим" все интересное вокруг.

Обратите внимание: слово "витрішки" употребляется преимущественно во множественном числе и не только в выражении "ловити витрішки".

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Есть и другие интересные выражения со словом "витрішки"

Это не единственный вариант, где используется слово "витрішки". Украинский язык предлагает еще что-то другое для фразеологизма:

"витрішки продавати" – бродить без дела, бездумно разглядывать кого-либо или что-либо: "А я більше не піду до їх сидіти в кутку та витрішки продавати, – сказала писарша" (Иван Нечуй-Левицкий);

іти/піти на "витрішки" – смотреть на что-либо, рассматривать что-то, преимущественно без какой-либо цели: "Ти думаєш, як ти йдеш до церкви витріщати очі на дівчат, то й всі молодиці й дівчата ідуть до церкви на витрішки" (Иван Нечуй-Левицкий);

"витрішки купувати" – разглядывать что-то без цели, ничего не делая: "Іде на ярмарок витрішки купувати" (украинская пословица);

торгувати витрішками – игриво, весело поглядывать, заглядываться на кого-либо, кокетничать с кем-то: "Не мальовані вони красуні, не модниці, не вертихвістки, зубів не продають, витрішками не торгують" (Юрий Шовкопляс).

А еще "витрішки" можно "рахувати" и даже – "їсти": "І пішов (Пархім) по базару витрішків їсти" (Григорий Квитка-Основьяненко). Выбирайте свой вариант!

Как видим, эти выражения очень популярны в украинской литературе и широко используются в различных нюансах. Они, на первый взгляд, почти незаметны, но в контексте ситуации есть разница, какое слово мы добавляем к "витрішки" – продавать, покупать, идти на, торговать или ловить.

Поэтому если кто-то стоит посреди улицы и разглядывает все вокруг, можно сказать не просто "он смотрит", а гораздо колоритнее: "Ловить витрішки!"

"Витрішки" – это не какие-то невидимые предметы, которые можно поймать. Это образное название взглядов, пристального наблюдения, любопытного созерцания.

А выражение "ловити витрішки" – одна из тех языковых изюминок, которые делают украинскую речь живой и образной.

А вы знали? Слова из украинской нецензурной лексики, которые сегодня вовсе не звучат оскорбительно (только не говорите – "обидно" на украинском), такие как "грець", "цур", "пек", "пранці", "шляк", имели под собой реальное историческое и мировоззренческое значение.

Поэтому, если в следующий раз кто-то с интересом будет разглядывать все вокруг, можете сказать: "Что стоишь? Витрішки ловиш?" – , и речь сразу станет чуть-чуть колоритнее.

А есть ли в вашей речи это выражение?