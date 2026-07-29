Украинский язык умеет ругаться очень изобретательно. Вместо грубых слов наши предки часто вспоминали болезни, беды или потусторонние силы, рассказываем со ссылкой на Алину Острожскую .

Каково истинное значение слов "трясця", "грець", "пек" и "пранца"?

Сегодня все чаще у блогеров-языков можно встретить разговоры о традиционной украинской брани. Сегодня она звучит уже не грубо, а скорее шутливо. Впрочем, причина и в том, что мы не знаем подлинного значения и происхождения этих бранных слов.

Вы слышали слова такие высказывания:

"Трясця б його взяла!",

"А бодай тебе пек!",

"Щоб тебе грець узяв!"

"Хай тебе шляк трафить!"

Эти высказывания были знакомы почти каждому украинцу. Мы воспринимаем их как эмоциональные возгласы или брань, но мало кто задумывается, что эти слова имели вполне конкретное значение. Одни называли опасные болезни, другие были связаны с народными представлениями о нечистой силе. Рассмотрим, что означают эти давние украинские проклятия.

Трясця . Слово " трясця" происходит от глагола " трясти" . Так наши предки называли горячку, лихорадку, сопровождавшуюся сильным ознобом и дрожью. Чаще всего речь шла о малярии или других болезнях, во время которых человека буквально "трясло".

Именно поэтому пожелание "трясця бы тебя взяла" сначала означало не просто досаду, а пожелание тяжело заболеть. Кстати, в украинском фольклоре "тряску" даже представляли как существо, насыщающее недуг, поэтому от него существовали специальные заговоры.

Греець . Выражение "чтобы тебя грець взял" не имеет никакого отношения к Греции или грекам. По одной из самых распространенных версий, грець – народное название тяжелой болезни, которую сегодня связывают с судорогами, апоплексией или инсультом. Человек мог внезапно упасть, потерять сознание или способность двигаться, поэтому в народе говорили, что его "взял греч".

. Выражение не имеет никакого отношения к Греции или грекам. По одной из самых распространенных версий, – народное название тяжелой болезни, которую сегодня связывают с судорогами, апоплексией или инсультом. Человек мог внезапно упасть, потерять сознание или способность двигаться, поэтому в народе говорили, что его "взял греч". Пек. Слово " пек" происходит от древнеукраинского ада. В проклятиях оно выступает как сокращенная форма и означает место наказания, связанное с народными и христианскими представлениями о потустороннем мире.

Поэтому изречения "хоть тебя пек взял" или "иди к пеку" первоначально были пожеланием попасть в ад. Интересно, что во многих славянских языках существуют подобные возгласы, образованные от слова "ад".

Пранца. Одно из самых загадочных слов украинских проклятий – пранца или франца. Так в древности называли сифилис – одну из самых опасных инфекционных заболеваний своего времени. Название происходит от польского franca, то есть "французская болезнь". В XV-XVI веках в Европе сифилис нередко называли именно "французским недугом", и через польское посредничество это название попало в украинский язык.

Так что пожелание "чтобы тебя пранца взяли" когда-то означало пожелание заразиться тяжелой неизлечимой болезнью.

Шлак или шляк. Слово " шляк" пришло к украинскому языку через польское szlag , которое, в свою очередь, происходит от немецкого Schlag - "удар". В древней медицине так называли апоплексический удар , то есть инсульт или внезапный паралич.

Именно отсюда происходит хорошо известное изречение "Шляк бы тебя трафил!" . Глагол трафить (от польского trafić ) означает "попасть", "постичь" . Итак, буквально это проклятие означало: "Пусть тебя поразит удар (инсульт)!"

Впоследствии буквальное значение многих слов забылось, и сегодня выражение употребляют преимущественно как эмоциональный возглас, не вкладывая в него пожелания реальной болезни.

Почему именно болезни стали проклятиями?

В древности люди не знали причин большинства заболеваний и часто воспринимали их как наказание или действие сверхъестественных сил. Именно поэтому названия самых страшных недугов постепенно превратились в проклятия.

Впоследствии их буквальное значение стерлось, и сегодня большинство людей употребляет слова "трясця" , "грець" , "пек" или "пранца" только как эмоциональные возгласы, даже не подозревая, что за ними стоят вполне реальные истории.

Интересный факт! Украинский язык вообще отличается большим количеством эвфемистических проклятий. Вместо грубой брани наши предки часто использовали названия болезней, стихийных бедствий или мифических сил и характерное поведение. Слышали о словах: бездельник, мантелепа, вайло, геппа и другие? Поэтому украинские проклятия нередко звучат образно, но не содержат нецензурной лексики.

Трясця, грець, пек и пранца – это не случайные слова. За каждым из них стоит многовековая история, народные верования и память о временах, когда болезни и стихии были величайшими человеческими страхами. Сегодня они в большинстве своем потеряли свое первоначальное значение, но остались яркой частью украинского языкового и культурного наследия. А вы пользуетесь одним из них?