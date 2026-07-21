Есть эмоциональные выражения, которые мы произносим автоматически, даже не задумываясь об их происхождении. Одно из них – "хай тебе грецьь!". На самом деле слово "грецьь" когда-то означало совсем не то, что можно подумать, рассказываем со ссылкой на объяснение лингвиста Оксаны Николаевны.
Кто же такой "грець"?
Современному человеку слово "грець" может ассоциироваться с жителем Греции или даже с именем – Гриць, то есть Григорий. Однако в украинском языке существует еще одно, более древнее значение этого слова, которое и сохранилось в народных выражениях.
Согласно Словарю украинского языка, слово "грець" имеет несколько значений:
1. Древнее название тяжелой болезни. Прежде всего, "грець" – это народное название апоплексии, то есть внезапного приступа, инсульта, паралича или потери сознания, сопровождавшейся судорогами.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Именно поэтому говорили:
- "його грець ударив";
- "грець ухопив";
- "грець побив".
Люди верили, что такая болезнь наступает неожиданно и может мгновенно лишить человека сил или жизни.
2. Нечистая сила. Со временем слово приобрело переносное значение. В народном воображении "грець" стал названием нечистой силы, злого духа или беды. Именно отсюда происходят знакомые всем выражения:
- Хай тебе грець!
- Якого греця? / На греця?
- До греця!
- Грець із ним!
В этих выражениях слово уже не обозначает конкретную болезнь, а скорее выступает эвфемизмом – заменой слова "черт".
3. Восклицание. В современном украинском языке "грець!" часто употребляется как эмоциональное восклицание, что выражает раздражение, удивление, досаду, возмущение.
Например:
- "От грець!"
- "Грець побивай!"
- "Якого греця це сталося?"
Лингвисты считают, что слово "грець" связано с древними народными названиями тяжелых недугов. Существует также объяснение, что так называли "греческую болезнь" – эпилепсию или апоплексию. В древности причины таких заболеваний были неизвестны, поэтому их связывали с действием сверхъестественных сил. Именно поэтому название болезни постепенно стало обозначать и самого злого духа.
- Ніякий грець тебе не візьме!
- Щоб тебе грець узяв!
- Хай грець спалив у діжі.
- Хай би грець забрав.
Что такое "грець": смотрите видео
Итак, в выражении "хай тебе грець!" речь вовсе не идет о жителе грецьии. Постепенно такие слова вытеснялись более грубой заимствованной бранью, жаргонизмами. Но именно такие слова напоминают, что даже привычные выражения могут скрывать интересную историю, народные верования и многовековую языковую традицию.