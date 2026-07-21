Є емоційні вислови, які ми вимовляємо автоматично, навіть не замислюючись над їхнім походженням. Один із них – "хай тебе грець!". Насправді ж слово "грець" колись означало зовсім не те, що можна подумати, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Оксани Миколаївни.

Хто ж такий "грець"?

Сучасній людині слово "грець" може асоціюватися з жителем Греції чи навіть іменем – Гриць, тобто Григорій. Проте в українській мові існує ще одне, давніше значення цього слова, яке й збереглося у народних висловах.

За Словником української мови слово "грець" має кілька значень:

1. Давня назва тяжкої хвороби. Передусім грець – це народна назва апоплексії, тобто раптового удару, інсульту, паралічу або непритомності, що супроводжувалася судомами.

Саме тому казали:

"його грець ударив";

"грець ухопив";

"грець побив".

Люди вірили, що така хвороба приходить зненацька й може миттєво позбавити людину сили або життя.

2. Нечиста сила. Згодом слово набуло переносного значення. У народній уяві грець став назвою нечистої сили, злого духа або біди. Саме звідси походять знайомі всім вислови:

Хай тебе грець!

Якого греця? / На греця?

До греця!

Грець із ним!

У цих висловах слово вже не означає конкретну хворобу, а радше виступає евфемізмом – заміною слова "чорт".

3. Вигук. У сучасній українській мові грець! часто вживається як емоційний вигук, що передає: роздратування, здивування, досаду, обурення.

Наприклад:

"От грець!"

"Грець побивай!"

"Якого греця це сталося?"

Мовознавці вважають, що слово "грець" пов'язане зі стародавніми народними назвами тяжких недуг. Існує також пояснення, що так називали "грецьку хворобу" – епілепсію або апоплексію. У давнину причини таких захворювань були невідомі, тому їх пов'язували з дією надприродних сил. Саме через це назва хвороби поступово почала означати й самого злого духа.

4. Уживається в лайливих виразах, у закляттях. Семе у такому значенні можна зустріти його в літературі, виставах чи кіно та . Семе у такому значенні можна зустріти його в літературі, виставах чи кіно та фразеологізмах

Ніякий грець тебе не візьме!

Щоб тебе грець узяв!

Хай грець спалив у діжі.

Хай би грець забрав.

Що таке "грець": дивіться відео

Тож у вислові "хай тебе грець!" мова зовсім не про жителя Греції. Поступово такі слова витісняли грубішою запозиченою лайкою, жаргонізмами. Але саме такі слова нагадують, що навіть звичні вислови можуть приховувати цікаву історію, народні вірування й багатовікову мовну традицію.