Зверніть увагу! Кросворд можна не лише "розгадувати". Українські словники фіксують обидва дієслова – "розгадувати" та "розв'язувати" кросворд. А відповідь на загадане слово можна назвати "розгадкою" – це значення також зафіксоване в СУМ.

Тому правильно:

розв'язувати кросворд ;

; розгадувати кросворд ;

; складати кросворд ;

; кросвордне завдання ;

; кросвордист – людина, яка любить складати або розгадувати кросворди.

Втім, на початку ХХ століття, українські мовознавці прагнули адаптувати не лише гру, а й її назву в українське суспільство. Намагаючись буквально перекласти слово вони запропонували слово – "хрестиківка", тобто перехрещення слів. І сьогодні словники дають не менш цікаве визначення цьому слову:

Хрестиківка – головокрутка, що полягає у вписуванні слів у поземні й доземні ґратчасті рядки.

Це слово можна вважати питомо українським, так штучно вигаданим, але таким якого потребував час та умови. Але не всі про нього навіть чули. Втім, пошукавши на просторах інтернету, можна зустріти збірки завдань саме з назвою "Українська хрестиківка". Щоправда, датуються вони початком 2000-х років.

Та й дослідники і шанувальники цієї гри стверджують, що найбільший пік популярності збірники кросвордів пережили у 90-х – на початку 2000-х років. Журналів, книг та збірників, які містили ці головоломки була сила-силенна.

Крім того, прагнучи відновити автентичність, автори та видавництва писали не лише звичне по горизонталі / по вертикалі, для розміщення слова, а й питоме – доземо / поземо:

доземо – це вертикально;

це вертикально; поземо – горизонтально.

Саме ці слова містять українські словники та використовувалися у літературі ХІХ століття: "Це була довга рура, що кінчалася ззаду, якщо її тримати поземо, на рамені" (Селепко).

Згадайте доземо в іншому варіанті – доземний уклін, тобто довгий і низький, як знак поваги.

Іноді можна зустріти варіанти на кшталт "словесна головоломка", "словесна задача", "перехресна головоломка". Але це радше описові назви, а не усталені замінники слова "кросворд".

Є й цікаве слово "головоморочка", яке словник Павла Штепи подає як відповідник до "кросворд", але це не сучасна загальновживана нормативна назва. Або колоритне українське – "головокрутка".

Тож якщо хочеться додати мовного колориту, можна обрати автентично українське, хоча звичного "кросворду" ці слова не витіснили. Але хто зна, сьогодні українська мова повертає свої і за кілька років все може змінитися.

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Хто придумав кросворд?

Перший сучасний кросворд пов'язують з Артуром Вінном (Arthur Wynne) – журналістом і укладачем головоломок, який працював у газеті New York World. 21 грудня 1913 року його головоломка під назвою "Word Cross" з'явилася в недільному випуску газети. Саме цю публікацію вважають початком історії сучасного газетного кросворда.

Цікаво, що спочатку назва була "Word Cross", тобто буквально "перехресні слова". Згодом назву переставили місцями, можливо і через поліграфічну помилку, – "Crossword" – і саме цей варіант закріпився в англійській мові.

Але Вінн не придумав сам принцип перехресного розміщення слів з нуля. Нью-Йоркська публічна бібліотека зазначає, що він використав ідею, споріднену з давніми словесними іграми, де слова розміщували так, щоб їх можна було читати і по горизонталі, і по вертикалі. А ще давніші попередники таких головоломок пов'язані з так званими "магічними квадратами", відомими ще в давнину. Тому правильніше сказати: Артур Вінн створив перший сучасний газетний кросворд, а не винайшов сам принцип перехресного розташування слів.

Перший кросворд був не квадратним. Він мав ромбоподібну форму, а не звичний нам квадрат із чорними клітинками.

Коли вони почали поширюватися в газетах, деякі видання вважали їх просто розвагою і навіть марнуванням часу. Проте згодом кросворди стали надзвичайно популярними.

Сьогоднішній цифровий світ пропонує безліч застосунків з різними варіантами кросвордів (сканворди, чайнворди, цифрові головоломки) та інших словесних головоломок, які можна розгадувати онлайн чи завантаживши на свій гаджет. Це чудова вправа для мозку та заняття, щоб якісно згаяти час, наприклад, в дорозі. І не менше ресурсів, де можна створити самому кросворд на будь-яку тему, не копирсаючись довго у словниках.