Обратите внимание! Кроссворд можно не только "разгадувати". Украинские словари фиксируют оба глагола – "разгадувати" и "розв'язувати" кроссворд. А ответ на загаданное слово можно назвать "разгадкою" – это значение также зафиксировано в СУМ.

Поэтому правильно:

розв'язувати кросворд ;

; розгадувати кросворд ;

; складати кросворд ;

; кросвордне завдання ;

; кросвордист – человек, который любит составлять или разгадывать кроссворды.

Впрочем, в начале ХХ века украинские языковеды стремились адаптировать не только игру, но и ее название к украинскому обществу. Пытаясь буквально перевести слово, они предложили термин "хрестиківка", то есть перекрещивание слов. И сегодня словари дают не менее интересное определение этому слову:

"Хрестиківка" – головоломка, что заключается в вписывании слов в горизонтальные и вертикальные сетчатые строки.

Это слово можно считать исконно украинским, пусть и искусственно придуманным, но таким, в котором нуждались время и обстоятельства. Однако не все о нем даже слышали. Впрочем, поискав в просторах интернета, можно найти сборники заданий именно под названием"Украинская крестиковка". Правда, они датируются началом 2000-х годов.

Да и исследователи, и поклонники этой игры утверждают, что наибольший пик популярности сборники кроссвордов пережили в 90-х – начале 2000-х годов. Журналов, книг и сборников, содержавших эти головоломки, было огромное количество.

Кроме того, стремясь восстановить аутентичность, авторы и издательства использовали не только привычные обозначения "по горизонтали" / "по вертикали" для размещения слов, но и исконные – "доземо" / "поземо":

доземо – это вертикально;

– это вертикально; поземо – горизонтально.

Именно эти слова содержатся в украинских словарях и использовались в литературе XIX века: "Це була довга рура, що кінчалася ззаду, якщо її тримати поземо, на рамені" (Селепко).

Вспомните слово "доземо" в другом значении – "доземный поклон", то есть длинный и низкий, как знак уважения.

Иногда можно встретить варианты вроде "словесна головоломка", "словесна задача", "перехресна головоломка". Но это скорее описательные названия, а не устоявшиеся замены слова "кроссворд".

Есть и интересное слово "головоморочка", которое словарь Павла Штепы приводит как соответствие "кроссворду", но это не современное общеупотребительное нормативное название. Или колоритное украинское – "головокрутка".

Поэтому, если хочется добавить языкового колорита, можно выбрать аутентичное украинское слово, хотя привычное "кроссворд" эти слова не вытеснили. Но кто знает, сегодня украинский язык возвращает свои слова, и через несколько лет все может измениться.

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Кто придумал кроссворд?

Первый современный кроссворд связывают с Артуром Винном (Arthur Wynne) – журналистом и составителем головоломок, который работал в газете New York World. 21 декабря 1913 года его головоломка под названием "Word Cross" появилась в воскресном выпуске газеты. Именно эту публикацию считают началом истории современного газетного кроссворда.

Интересно, что изначально название было "Word Cross", то есть буквально "перекрестные слова". Впоследствии название переставили местами, возможно, и из-за полиграфической ошибки, – "Crossword" – и именно этот вариант закрепился в английском языке.

Но Винн не придумал сам принцип перекрестного размещения слов с нуля. Нью-Йоркская публичная библиотека отмечает, что он использовал идею, родственную древним словесным играм, в которых слова размещались так, чтобы их можно было читать как по горизонтали, так и по вертикали. А еще более древние предшественники таких головоломок связаны с так называемыми "магическими квадратами", известными еще в древности. Поэтому правильнее сказать: Артур Уинн создал первый современный газетный кроссворд, а не изобрел сам принцип перекрестного расположения слов.

Первый кроссворд не был квадратным. Он имел ромбовидную форму, а не привычный нам квадрат с черными клетками.

Когда они начали появляться в газетах, некоторые издания считали их просто развлечением и даже пустой тратой времени. Однако со временем кроссворды стали чрезвычайно популярными.

Сегодняшний цифровой мир предлагает множество приложений с различными вариантами кроссвордов (сканворды, чайнворды, цифровые головоломки) и других словесных головоломок, которые можно разгадывать онлайн или скачав на свой гаджет. Это отличное упражнение для мозга и занятие, чтобы с пользой провести время, например, в дороге. И не меньше ресурсов, где можно самостоятельно создать кроссворд на любую тему, не долго рыская в словарях.