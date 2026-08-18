Но задумывались ли вы, откуда взялось само слово "кроссворд", кто придумал эту головоломку и есть ли у этого слова украинский эквивалент? Об этом мы расскажем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как по-украински – "кроссворд" или есть другое слово?

Газета, карандаш и несколько пустых клеток – когда-то этого было достаточно, чтобы на час забыть обо всем на свете. Кроссворды стали настолько популярными, что сегодня трудно найти человека, который хотя бы раз их не разгадывал. Но история этой головоломки гораздо интереснее, чем кажется. И начать можно с самого названия игры.

"Кроссворд" – нормативное украинское слово. Оно зафиксировано и в "Словаре украинского языка" в 11 томах, и в "Словаре украинского языка в 20 томах", и в Большом толковом словаре современного украинского языка.

Словари определяют "кроссворд" как игру-задачу, в которой буквы вписывают в ячейки так, чтобы в горизонтальных и вертикальных строках образовывались загаданные слова.

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  • "Яка пройшла по землях цих біда! Мечем і кров'ю писані кросворди ніхто уже повік не розгада". (Ліна Костенко).

Это слово заимствовано из английского языка. Английское слово crossword состоит из двух частей:

  • cross "крест, перекресток",

  • word – "слово".

То есть буквально cross-word – "перекрестное слово". Именно эту этимологию приводит "Словарь иноязычных слов" под редакцией О. С. Мельничука. Украинский язык адаптировал английское название в соответствии со своим произношением и грамматикой: crossword → кроссворд.

Обратите внимание! Кроссворд можно не только "разгадувати". Украинские словари фиксируют оба глагола – "разгадувати" и "розв'язувати" кроссворд. А ответ на загаданное слово можно назвать "разгадкою" – это значение также зафиксировано в СУМ.

Поэтому правильно:

  • розв'язувати кросворд;
  • розгадувати кросворд;
  • складати кросворд;
  • кросвордне завдання;
  • кросвордист – человек, который любит составлять или разгадывать кроссворды.

Впрочем, в начале ХХ века украинские языковеды стремились адаптировать не только игру, но и ее название к украинскому обществу. Пытаясь буквально перевести слово, они предложили термин "хрестиківка", то есть перекрещивание слов. И сегодня словари дают не менее интересное определение этому слову:

  • "Хрестиківка" – головоломка, что заключается в вписывании слов в горизонтальные и вертикальные сетчатые строки.

Это слово можно считать исконно украинским, пусть и искусственно придуманным, но таким, в котором нуждались время и обстоятельства. Однако не все о нем даже слышали. Впрочем, поискав в просторах интернета, можно найти сборники заданий именно под названием"Украинская крестиковка". Правда, они датируются началом 2000-х годов.

Да и исследователи, и поклонники этой игры утверждают, что наибольший пик популярности сборники кроссвордов пережили в 90-х – начале 2000-х годов. Журналов, книг и сборников, содержавших эти головоломки, было огромное количество.

Кроме того, стремясь восстановить аутентичность, авторы и издательства использовали не только привычные обозначения "по горизонтали" / "по вертикали" для размещения слов, но и исконные – "доземо" / "поземо":

  • доземо – это вертикально;
  • поземо – горизонтально.

Именно эти слова содержатся в украинских словарях и использовались в литературе XIX века: "Це була довга рура, що кінчалася ззаду, якщо її тримати поземо, на рамені" (Селепко).

Вспомните слово "доземо" в другом значении – "доземный поклон", то есть длинный и низкий, как знак уважения.

Иногда можно встретить варианты вроде "словесна головоломка", "словесна задача", "перехресна головоломка". Но это скорее описательные названия, а не устоявшиеся замены слова "кроссворд".

Есть и интересное слово "головоморочка", которое словарь Павла Штепы приводит как соответствие "кроссворду", но это не современное общеупотребительное нормативное название. Или колоритное украинское – "головокрутка".

Поэтому, если хочется добавить языкового колорита, можно выбрать аутентичное украинское слово, хотя привычное "кроссворд" эти слова не вытеснили. Но кто знает, сегодня украинский язык возвращает свои слова, и через несколько лет все может измениться.

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Кто придумал кроссворд?

Первый современный кроссворд связывают с Артуром Винном (Arthur Wynne) – журналистом и составителем головоломок, который работал в газете New York World. 21 декабря 1913 года его головоломка под названием "Word Cross" появилась в воскресном выпуске газеты. Именно эту публикацию считают началом истории современного газетного кроссворда.

Интересно, что изначально название было "Word Cross", то есть буквально "перекрестные слова". Впоследствии название переставили местами, возможно, и из-за полиграфической ошибки, – "Crossword" – и именно этот вариант закрепился в английском языке.

Но Винн не придумал сам принцип перекрестного размещения слов с нуля. Нью-Йоркская публичная библиотека отмечает, что он использовал идею, родственную древним словесным играм, в которых слова размещались так, чтобы их можно было читать как по горизонтали, так и по вертикали. А еще более древние предшественники таких головоломок связаны с так называемыми "магическими квадратами", известными еще в древности. Поэтому правильнее сказать: Артур Уинн создал первый современный газетный кроссворд, а не изобрел сам принцип перекрестного расположения слов.

Первый кроссворд не был квадратным. Он имел ромбовидную форму, а не привычный нам квадрат с черными клетками.

Когда они начали появляться в газетах, некоторые издания считали их просто развлечением и даже пустой тратой времени. Однако со временем кроссворды стали чрезвычайно популярными.

Сегодняшний цифровой мир предлагает множество приложений с различными вариантами кроссвордов (сканворды, чайнворды, цифровые головоломки) и других словесных головоломок, которые можно разгадывать онлайн или скачав на свой гаджет. Это отличное упражнение для мозга и занятие, чтобы с пользой провести время, например, в дороге. И не меньше ресурсов, где можно самостоятельно создать кроссворд на любую тему, не долго рыская в словарях.

Интересно! Во Львове находится самый большой кроссворд Украины – мурал размером 30 × 18 метров. В его ячейках зашифрованы имена известных архитекторов и художников. Сначала разгадать кроссворд можно было только ночью: скрытые надписи наносили краской, светящейся в темноте. Сейчас имена видны круглосуточно. Местоположение: Львов, ул. Академика Сахарова, 82.

Крупнейший кроссворд-мурал во Львове / Википедия

Итак, кроссворд – это пример того, как иноязычное слово может естественно прижиться в украинском языке. Но в то же время и пример того, как язык адаптируется и создает свое собственное. Этот процесс продолжается и по сей день, поэтому и сегодня ко многим англицизмам мы можем подобрать эквивалент, например, "дедлайн", "линк" или "хештег".

А вы любите разгадывать кроссворды? Попробуйте, это интересно!