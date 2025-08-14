Каким словом лучше заменить англицизм "линк", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Каким словом лучше заменить англицизм "линк"?

Сегодняшний цифровой мир ввел в языковой оборот немало терминов. Многие из них – с английского языка. Но это вовсе не означает, что они не имеют перевода или соответствий в украинском языке.

Один из самых распространенных англицизмов – "линк". Этот термин, знаком и используется в каждой профессии, и известен всем у кого есть доступ к сети интернет.

Слово "линк" – это заимствование из английского link. В цифровом мире "линк" – это гиперссылка, которая ведет на определенный ресурс: вебсайт, документ, видео, профиль в соцсетях, видеовстреча и тому подобное.

В русском языке аналогами к нему являются слова – ссылка и ссылка и ссылка. Но важно знать в каких именно случаях их использовать.

Посилання – это адрес-связка между электронными страницами. – "Ссылка на видеовстречу".

Покликання – уместно использовать, когда мы указываем на кого-то или на что-то для подтверждения или в качестве доказательства. – "Ссылка на официальные документы".

Однако, тонкости различий не принципиальны. Поэтому можете пользоваться обоими словами, поскольку они, прежде всего, – украинские.

Хотя англицизмы стали частью нашей речи, но знать украинский язык важно!