Певец и популяризатор языка Рами Аль Шайер предлагает 5 необычных украинских слов, значение которых вас удивит.

Знаете ли вы, что означают эти украинские слова?

"Піти притьмом", "ловити витрішки", назвать кого-то "осоружным"… Некоторые украинские слова звучат необычно, но очень точно передают то, почему в современной речи мы часто используем несколько слов.

Рассмотрим 5 слов, которые были популярны и известны в свое время, а сегодня, встретив их в литературе, мы не всегда догадываемся об их значении:

"Осоружный" – тот, кто очень неприятен, отвратителен для человека.

Слово происходит от древнего корня, связанного со значением "ненавистный", "нежелательный", "тот, кого трудно терпеть". Поэтому "осоружный человек" – это не просто человек, который нам не нравится, а тот, что вызывает сильную неприязнь.

Можно сказать: "Он был мне оскоржителен".

Это старинное название популярной головоломки, образованное от слова "хрестик". Название связано с графическим строением такого задания: слова вписывают в клетки, которые пересекаются между собой.

Слово "хрестиківка" сейчас почти не встречается в повседневной речи, ведь закрепилось название "кроссворд". Однако "хрестиков" – интересный пример украинского названия для заимствованного понятия.

"Витрішки" – бесцельное, любопытное разглядывание кого-то или чего-то.

Выражение "ловити витрішки" означает смотреть на что-то с интересом, но без определенной цели. Например: "Не стой здесь, не лови витришки – пойдем дальше".

Происхождение слова связывают с древним образным названием широко раскрытых от любопытства глаз. "Витрішки" – это буквально то, что человек как бы "выглядывает" наружу, когда пристально смотрит.

"Притьмом / притьма" – очень быстро, немедленно, бегом.

Например: "Он притьмом побежал домой".

Слово связано с глаголом "притикати" – направляться, спешить, двигаться к определенному месту. В современном украинском языке "притьмом" означает "очень быстро", "стремительно", "не теряя времени". Это слово придает высказыванию особую динамику: не просто "пошел", а "пошел притьмом".

Это редкое слово, которое в отдельных украинских говорах употреблялось для обозначения нуля или ничего.

Интересно, что названия нуля в разных говорах могли быть совсем не похожими на привычное нам "ноль". Такие слова, как "оник", сохранились преимущественно в диалектной речи и старых языковых записях.

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Итак, украинская языковая сокровищница – это не только слова, которые мы используем каждый день. В ней есть "осоружные" люди, "витришки", которых можно ловить, дела, которые нужно сделать "притьмом", и даже загадочный "оник" – нуль.

Забытые слова: смотрите видео от Рами Аль-Шаера

Такие слова напоминают: украинский язык гораздо богаче нашего повседневного словарного запаса. Иногда достаточно открыть старый словарь или прислушаться к живому народному языку, чтобы найти настоящие языковые жемчужины.