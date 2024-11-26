Языковеды и филологи привлекают внимание к вопросу возрождения в своей речи древних украинских слов, которые сейчас кажутся странными. 24 Канал предлагает узнать, какие слова советует восстановить блогер @show_rami.

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5 забытых и запрещенных украинских слов, которые стоит восстановить

Блогер приводит ряд слов, которые были запрещены и заменены российскими, или забытыми, хотя, ими пользуются еще в некоторых регионах. Он предлагает вернуть их в свою речь и звучать неповторимо.

Слово "оник" – обозначало цифру 0. Но его запретили и заменили на ноль в советское время. Хотя у украинцев было еще и слово "зеро" для обозначения этой цифры.

Великий віз – именно такое название у украинцев имело это созвездие. Но его заменили на "Большую и Малую медведицы". Почему на медведицы, когда визуально звезды напоминают воз, непонятно. Просто чтобы уничтожить что-то аутентичное.

Церата – обозначает клеенку. Хотя, это слово еще сохранилось в некоторых регионах Украины.

Обрус – это слово часто можно встретить в литературе, но не все понимают его значение. Поэтому знайте – это скатерть!

Ланіти – это слово означает щеки. Поскольку оно совсем не схоже с русским, от него избавились и заменили. Но как же благозвучно оно звучит: "На твоїх ланітах, як говориться в таких випадках, палає рум'янець досади" (Іван Микитенко).

5 забытых украинских слов: смотрите видео

Необычно, милозвучно, красиво – давайте пользоваться этими словами!