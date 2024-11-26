Мовники та філологи привертають увагу до питання відродження у своєму мовленні давніх українських слів, які зараз здаються дивними. 24 Канал пропонує дізнатися, які слова радить відновити блогер @show_rami.

Дивіться також Тільки не "закат": підберіть для себе один з цікавих українських варіантів

5 забутих і заборонених українських слів, які варто відновити

Блогер наводить низку слів, які були заборонені та замінені російськими, чи забутими, хоча, ними послуговуються ще у деяких регіонах. Він пропонує повернути їх до свого мовлення і звучати неповторно.

Слово оник – позначало цифру 0. Але його заборонили та замінили на "нуль" у радянський час. Хоча в українців було ще і слово "зеро" для позначення цієї цифри.

Великий віз – саме таку назву в українців мало це сузір'я. Але його замінили на "Велику та Малу ведмедиці". Чому на ведмедиці, коли візуально зірки нагадують віз, незрозуміло. Просто щоб знищити щось автентичне.

Церата – позначає клейонку. Хоча, це слово ще збереглося у деяких регіонах України.

Обрус – це слово часто можна зустріти у літературі, але не усі розуміють його значення. Тож знайте – це скатертина!

Ланіти – це слово позначає щоки. Оскільки воно зовсім не схоже з російським, його позбулися і замінили. Але як же милозвучно воно звучить: "На твоїх ланітах, як говориться в таких випадках, палає рум'янець досади" (Іван Микитенко).

5 забутих українських слів: дивіться відео

Незвично, милозвучно, красиво – користуймося цими словами!