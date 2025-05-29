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Освіта Освіта в Україні "Останній дзвоник, останній урок": випускники поділилися щемливими відео прощання зі школою
30 травня, 15:26
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"Останній дзвоник, останній урок": випускники поділилися щемливими відео прощання зі школою

Марія Волошин
Основні тези
  • 30 травня у більшості українських шкіл пролунав останній дзвоник.
  • Випускники ділячись щемливими відео.

30 травня у більшості шкіл України пролунав останній дзвоник. Він сповістив випускникам про завершення шкільного етапу їхнього життя.

Випускники зі щемом у серці діляться останніми шкільними моментами ще у статусі учнів. 24 Канал пропонує переглянути у кількох відео ці зворушливі миті.

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Як випускники прощаються зі школою

"Останній дзвоник, останній урок…", – учні востаннє у межах шкільних стін як школярі дзвонять у дзвоник, який сповіщає їхній перехід у доросле життя.

Також показують, як проводять вечір напередодні свята останнього дзвоника. Пишуть: "На годиннику – 11 вечора, а ми в 11 класі більше ніколи не будемо". При цьому демонструють залишені шкільні підручники на партах свого класу, який вони покидають як учні.

@school_vibe_11 29.05.25#випускний2025 #CapCut #трендытиктока #11в #врекомендации #ліцейлідер #останнійдзвоник #популярное ♬ original sound - gab - ɢʀᴀʏ

Нотки ностальгії присутні і в інших відео. "Ніби тільки вчора було 1 вересня, а вже завтра наш останній дзвоник, на якому ми вже випускники", – демонструють майбутні студенти, як готуються до шкільного свята.  

@bilyk_16

♬ original sound - Mel ♡

"Через два дні на цьому місці стоятимуть інші випускники, але вже ніколи – ми", – коментують свій випуск інші 11-класники. Випускники при цьому по черзі дзвонять у дзвоник, прощаючись зі школою. 

@p.m_v_#рек #рекомендации #fyp #furyou #promo24 #recommendations #rek #on #ukraine #school #останнійдзвоник #foreveryoung ♬ Forever young - ????????✮

І демонструють, як готувалися до шкільної лінійки та прощання зі школою. 

"Надворі травень, ви готуєтесь до екзаменів, розпаковуєте випускні стрічки, починаєте зворотний відлік до кінця цих 11 років". 

@stefanyshyn.s щемко на душі ️‍? #випускний #випускний2025 #школа #випускники #останнійдзвоник ♬ оригінальний звук - 9-А

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