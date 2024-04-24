"Шокова терапія": в Аргентині студенти протестують проти політики президента

В Аргентині сотні тисяч людей, переважно студенти, 23 квітня вийшли з протестом на вулиці Буенос-Айреса. Вони висловилися проти скорочення бюджету державних університетів.

Цей протест став найбільшим проти заходів жорсткої економії, які здійснює чинний глава цієї держави Хавʼєр Мілей. Так, уряд Аргентини вирішив не збільшувати бюджети вишів країни на 2024-й навчальний рік, попри те, що інфляція протягом останніх 12 місяців сягнула 288%.

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Аргентинські студенти протестують проти політики Мілея

Університетські бюджети у країні заморозили у межах економічної "шокової терапії". Про неї Мілей оголосив під час вступу на посаду президента в листопаді 2023 року, аби знизити інфляцію. "Шокова терапія" передбачає масове скорочення держвитрат.

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На національні університети Аргентини це скорочення вплине значно, адже їх фінансує держава. Деякі факультети Університету Буенос-Айреса вже запровадили надзвичайні заходи економії, зокрема зменшили освітлення в місцях загального користування, обмежили використання ліфтів і скоротили час роботи бібліотек. У найбільшому виші Латинської Америки бояться закриття закладу освіти через таку економію.

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Учасники маршу йшли з плакатами, на яких написали: "Захистіть державні університети", "Навчання – це право", "Геть бюджет, геть план Мілея". Студенти вважають, що безкоштовну освіту в Аргентині треба захищати.