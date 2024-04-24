Цей протест став найбільшим проти заходів жорсткої економії, які здійснює чинний глава цієї держави Хавʼєр Мілей. Так, уряд Аргентини вирішив не збільшувати бюджети вишів країни на 2024-й навчальний рік, попри те, що інфляція протягом останніх 12 місяців сягнула 288%.

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Аргентинські студенти протестують проти політики Мілея

Університетські бюджети у країні заморозили у межах економічної "шокової терапії". Про неї Мілей оголосив під час вступу на посаду президента в листопаді 2023 року, аби знизити інфляцію. "Шокова терапія" передбачає масове скорочення держвитрат.

На національні університети Аргентини це скорочення вплине значно, адже їх фінансує держава. Деякі факультети Університету Буенос-Айреса вже запровадили надзвичайні заходи економії, зокрема зменшили освітлення в місцях загального користування, обмежили використання ліфтів і скоротили час роботи бібліотек. У найбільшому виші Латинської Америки бояться закриття закладу освіти через таку економію.

Учасники маршу йшли з плакатами, на яких написали: "Захистіть державні університети", "Навчання – це право", "Геть бюджет, геть план Мілея". Студенти вважають, що безкоштовну освіту в Аргентині треба захищати.