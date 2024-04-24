Этот протест стал крупнейшим против мер жесткой экономии, которые осуществляет действующий глава этого государства Хавьер Милей. Так, правительство Аргентины решило не увеличивать бюджеты вузов страны на 2024-й учебный год, несмотря на то, что инфляция в течение последних 12 месяцев достигла 288%.

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Аргентинские студенты протестуют против политики Милея

Университетские бюджеты в стране заморозили в рамках экономической "шоковой терапии". О ней Милей объявил при вступлении в должность президента в ноябре 2023 года, чтобы снизить инфляцию. "Шоковая терапия" предусматривает массовое сокращение госрасходов.

Масштабные протесты в Аргентине: смотрите видео

На национальные университеты Аргентины это сокращение повлияет значительно, ведь их финансирует государство. Некоторые факультеты Университета Буэнос-Айреса уже ввели чрезвычайные меры экономии, в частности уменьшили освещение в местах общего пользования, ограничили использование лифтов и сократили время работы библиотек. В крупнейшем вузе Латинской Америки боятся закрытия учебного заведения из-за такой экономии.

Студенты вышли на протесты: смотрите видео

Участники марша шли с плакатами, на которых написали: "Защитите государственные университеты", "Обучение – это право", "Долой бюджет, долой план Милея". Студенты считают, что бесплатное образование в Аргентине надо защищать.