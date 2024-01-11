Майже мільйон дітей в Україні не мають безпечного доступу до освіти: що кажуть в ООН

Майже мільйон дітей в Україні, які постраждали від війни з Росією, не мають безпечного та надійного доступу до продовження освіти. Це відповідно матиме вплив на майбутнє цілого покоління.

Про це заявила директорка з питань операцій та адвокації Управління ООН з координації гуманітарних справ Едем Восорну. І додала, що масштаби гуманітарних потреб в нашій державі залишаються величезними.

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Майже мільйон дітей в Україні не мають безпечного доступу до освіти

Тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги потребують понад 14 мільйонів осіб. Це близько 40% населення України, уточнила Восорну.

Чотири мільйони осіб, у тому числі майже 1 мільйон дітей, все ще є переміщеними особами всередині країни. Понад 6,3 мільйона людей продовжують жити як біженці в сусідніх європейських країнах та в усьому світі,

– повідомила вона.

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Також директорка з питань операцій та адвокації Управління ООН з координації гуманітарних справ зазначила, що росіяни пошкодили або зруйнували на території України понад 3 тисячі навчальних закладів. Багато з них використовували для розміщення переселенців або як розподільчі центри.

Раніше ми також повідомляли, що понад 300 тисяч дітей вразливих категорій та понад 60 тисяч педагогів в Україні потребують гаджетів для дистанційного та змішаного навчання. Що кажуть у Міносвіти, читайте за посиланням.