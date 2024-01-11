Об этом заявила директор по вопросам операций и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных дел Эдем Восорну. И добавила, что масштабы гуманитарных потребностей в нашем государстве остаются огромными.
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Почти миллион детей в Украине не имеют безопасного доступа к образованию
В той или иной форме гуманитарной помощи нуждаются более 14 миллионов человек. Это около 40% населения Украины, уточнила Восорну.
Четыре миллиона человек, включая почти 1 миллион детей, все еще являются перемещенными лицами внутри страны. Более 6,3 миллионов человек продолжают жить как беженцы в соседних европейских странах и во всем мире.
– сообщила она.
Также директор по вопросам операций и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных дел отметила, что россияне повредили или разрушили на территории Украины более 3 тысяч учебных заведений. Многие использовали для размещения переселенцев или в качестве распределительных центров.
Раньше мы также сообщали, что более 300 тысяч детей уязвимых категорий и более 60 тысяч педагогов в Украине нуждаются в гаджетах для дистанционного и смешанного обучения. Что говорят в Минобразования, читайте по ссылке.