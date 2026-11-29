В Україні провели опитування, аби визначити, чи хочуть підлітки жити на Батьківщині. Більшість опитаних не хоче виїжджати за кордон.

Такі дані дослідження "Індекс майбутнього" представила Фундація першої леді України Олени Зеленської. Ініціатива реалізована у партнерстві з KSE Institute, команда якого розробила методологію та провела дослідження.

Чи хочуть підлітки жити в Україні?

Серед опитаних підлітків віком 15 – 17 років 60,5% хотіли б постійно жити в Україні, а 22,7% – за кордоном.

Бажання жити в Україні частіше висловлювали ті, хто вірить у майбутнє країни та задоволений своєю школою. Водночас дослідники не виявили, що підлітки, які вище оцінюють свої здібності або беруть участь в олімпіадах, конкурсах чи змаганнях, частіше хочуть жити за кордоном.

Сьогодні, коли українські діти дорослішають в умовах війни, ми повинні зберегти їхню віру у власні сили, підтримати їхні мрії та дати можливість розкрити свій талант. Діти обирають Україну, вірять у неї, пов'язують із нею свої плани. І ми повинні зробити все, щоб ця віра не згасла, щоб кожен підліток мав змогу знайти себе, реалізувати свої здібності та досягти успіху саме тут,

– заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Що відомо про дослідження?