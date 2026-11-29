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Такие данные исследования "Индекс будущего" представил Фундация первой леди Украины Елены Зеленской. Инициатива реализована в партнерстве с KSE Institute, команда которого разработала методологию и провела исследование.

Хотят ли подростки жить в Украине?

Среди опрошенных подростков в возрасте 15–17 лет 60,5% хотели бы постоянно жить в Украине, а 22,7% – за рубежом.

Желание жить в Украине чаще выражали те, кто верит в будущее страны и доволен своей школой. В то же время исследователи не обнаружили, что подростки, которые выше оценивают свои способности или участвуют в олимпиадах, конкурсах или соревнованиях, чаще хотят жить за границей.

Сегодня, когда украинские дети взрослеют в условиях войны, мы должны сохранить их веру в собственные силы, поддержать их мечты и дать возможность раскрыть свой талант. Дети выбирают Украину, верят в нее, связывают с ней свои планы. И мы должны сделать все, чтобы эта вера не угасла, чтобы каждый подросток имел возможность найти себя, реализовать свои способности и добиться успеха именно здесь– заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Что известно об исследовании?