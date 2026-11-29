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Такі дані дослідження "Індекс майбутнього" представила Фундація першої леді України Олени Зеленської. Ініціатива реалізована у партнерстві з KSE Institute, команда якого розробила методологію та провела дослідження.

Чи хочуть підлітки жити в Україні?

Серед опитаних підлітків віком 15 – 17 років 60,5% хотіли б постійно жити в Україні, а 22,7% – за кордоном.

Бажання жити в Україні частіше висловлювали ті, хто вірить у майбутнє країни та задоволений своєю школою. Водночас дослідники не виявили, що підлітки, які вище оцінюють свої здібності або беруть участь в олімпіадах, конкурсах чи змаганнях, частіше хочуть жити за кордоном.

Сьогодні, коли українські діти дорослішають в умовах війни, ми повинні зберегти їхню віру у власні сили, підтримати їхні мрії та дати можливість розкрити свій талант. Діти обирають Україну, вірять у неї, пов'язують із нею свої плани. І ми повинні зробити все, щоб ця віра не згасла, щоб кожен підліток мав змогу знайти себе, реалізувати свої здібності та досягти успіху саме тут– заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Що відомо про дослідження?