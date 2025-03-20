МОН оновило перелік громад за рівнем ризику: як знайти свою

Міністерство освіти і науки України оновило Перелік територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти. Це частина комплексної політики "Школа офлайн".

Ця програма має на меті повернути учнів до безпечної очної освіти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як визначили рівень ризику громади

Торік Кабінет Міністрів України затвердив Методику оцінки ризиків безпеки в системі освіти, яка передбачає п'ять рівнів ризику:

Непереборний; Дуже високий; Високий; Помірний; Задовільний.

Що означає кожен рівень ризику, у МОН розповіли у серії відеороликів.

Документ є ключовим інструментом для визначення громад, де першочергово треба створювати безпечні умови. Торішня субвенція та дотація були розподілені громадами з використанням цієї методики. Аналогічний підхід застосують цьогоріч, зазначають у МОН.

Перевірити рівень ризику у своїй громаді можна на інтерактивній мапі offlineschool.mon.gov.ua/risk-map.

У відомстві нагадують, що "Школа офлайн" – комплексна політика Міністерства освіти і науки України, яку реалізовують у співпраці з профільним віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим. Її мета – повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, – створити умови для якісної та ефективної дистанційної освіти.

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