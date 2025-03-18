Зокрема, з 143 до 194 мільярдів гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.

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Які пріоритети уряду у сфері освіти і науки

Посадовець акцентував на п'яти основних аспектах. І додав, що кожен з них має прогрес, але треба прискорити роботу.

За словами Шмигаля, з моменту запуску ініціативи "Школа офлайн" з вересня минулого року понад 100 тисяч дітей повернули до очного навчання. В уряді планують збільшити цю цифру до 300 тисяч.

У 2025 році передбачили 6,2 мільярда гривень субвенції на облаштування шкільних укриттів. 1,6 мільярда гривень виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів.

Другий акцент – "Нова українська школа". За останні два роки збільшили фінансування цієї реформи на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 мільярди гривень. Створюємо базу для "Профільної" реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії,

– уточнив очільник Кабміну.

І нагадав, що на сьогодні вже обладнали близько 100 майстерень при закладах освіти. З них понад 30 запрацювали цієї зими.

У цьому році програма триває. На неї виділили фінансування обсягом 540 мільйонів гривень. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень. Так готуємо фахові кадри для відбудови України, даємо можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим,

– додав Шмигаль.

Він також розповів, що на сьогодні понад 1,6 мільйона дітей у 1 – 4 класах харчуються безоплатно. На це виділили понад 2,8 мільярда гривень. Також планують поширити цю практику на всіх учнів. З вересня, зокрема, – на школярів у прифронтових областях.

П'ятий акцент – оплата праці вчителів. Загалом фонд оплати педагогів на цей рік становить 115 мільярдів гривень. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1 тисячі гривень. З вересня обсяг доплат подвоїться. Ми запустили цю доплату в межах "Зимової підтримки", але вони залишаються на весь рік,

– резюмував очільник уряду.

Ми також розповідали, що в Україні трансформують сферу професійної освіти.