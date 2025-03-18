Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Отримати субвенцію зможуть комунальні школи.

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Уряд виділив 500 мільйонів на кабінети профільної школи

Однак ці школи повинні відповідати таким критеріям:

працюють очно або змішано (поєднання очної та дистанційної форм навчання);

забезпечуватимуть здобуття профільної середньої освіти у 2027/2028 навчальному році.

Як обиратимуть школи для фінансування

Місцеві ради й обласні військові адміністрації оберуть у своєму регіоні по одній школі, яка найбільше потребує оновлення, і подадуть заявки. Київська міська військова адміністрація може запропонувати до десяти шкіл. Спеціальна комісія розгляне ці заявки й вирішить, які заклади отримають кошти на створення сучасних кабінетів НУШ.

Фінансування здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року.

У МОН зазначають, що якісно обладнані кабінети створять умови для успішної реалізації реформи старшої школи, завдяки якій з 2027 року учні зможуть обирати профілі навчання, а також предмети та курси відповідно до зацікавлень і бачення свого майбутнього.