Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Получить субвенцию смогут коммунальные школы.

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Правительство выделило 500 миллионов на кабинеты профильной школы

Однако эти школы должны соответствовать следующим критериям:

работают очно или смешанно (сочетание очной и дистанционной форм обучения);

обеспечивать получение профильного среднего образования в 2027/2028 учебном году.

Как будут выбирать школы для финансирования

Местные советы и областные военные администрации выберут в своем регионе по одной школе, которая больше всего нуждается в обновлении, и подадут заявки. Киевская городская военная администрация может предложить до десяти школ. Специальная комиссия рассмотрит эти заявки и решит, какие заведения получат средства на создание современных кабинетов НУШ.

Финансирование будет осуществляться за счет остатков образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2025 года.

В МОН отмечают, что качественно оборудованные кабинеты создадут условия для успешной реализации реформы старшей школы, благодаря которой с 2027 года ученики смогут выбирать профили обучения, а также предметы и курсы в соответствии с интересами и видением своего будущего.