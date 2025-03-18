Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В основном этапе этого международного мониторинга примут участие более 10 тысяч украинских 15-летних учеников и студентов из 298 учебных заведений.

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В Украине будут проверять знания 15-летних учеников и студентов

Учитывая ситуацию с безопасностью к участию в исследовании отобрали репрезентативную выборку заведений из сельской и городской местности из 17 регионов нашей страны, а именно: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

В рамках исследования участники и участницы будут проходить тестирование и заполнять анкеты в компьютерном формате в специальной онлайновой среде PISA. Они будут выполнять индивидуальные тесты, среди которых могут быть задания из трех ключевых отраслей PISA, а именно чтения, математики и естественно-научных дисциплин, а также задачи из инновационной области PISA обучения в цифровом мире (Learning in the Digital World, LDW) и дополнительной области – оценки знаний по иностранному языку (Foreign Language Assessment, FLA).

Основной среди ключевых в цикле PISA-2025 является естественно-научная отрасль. Это означает, что значительная часть ученичества / студенчества, привлеченного к исследованию, во время тестирования, кроме других задач, будет выполнять именно задачи по естественно-научным дисциплинам.

Основная задача PISA – выяснить уровень сформированности компетентности подростков в определенной области.

Кроме выполнения тестов, ученичество и студенчество будет заполнять анкеты. Это важный элемент исследования PISA, что позволяет лучше понять, какие факторы влияют на учебную успеваемость подростков.

Отметим, что Украина участвует в исследовании PISA уже в третий раз.