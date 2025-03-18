Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. В основному етапі цього міжнародного моніторингу візьмуть участь понад 10 тисяч українських 15-річних учнів і студентів із 298 закладів освіти.

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В Україні перевірятимуть знання 15-річних учнів і студентів

З огляду на безпекову ситуацію до участі в дослідженні відібрали репрезентативну вибірку закладів із сільської та міської місцевості із 17 регіонів нашої країни, а саме: Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

У межах дослідження учасники й учасниці проходитимуть тестування й заповнюватимуть анкети в комп'ютерному форматі в спеціальному онлайновому середовищі PISA. Вони виконуватимуть індивідуальні тести, серед яких можуть бути завдання з трьох ключових галузей PISA, а саме читання, математики та природничо-наукових дисциплін, а також завдання з інноваційної галузі PISA навчання в цифровому світі (Learning in the Digital World, LDW) та додаткової галузі – оцінювання знань з іноземної мови (Foreign Language Assessment, FLA).

Основною серед ключових у циклі PISA-2025 є природничо-наукова галузь. Це означає, що значна частина учнівства / студентства, залученого до дослідження, під час тестування, окрім інших завдань, виконуватиме саме завдання з природничо-наукових дисциплін.

Основне завдання PISA – з'ясувати рівень сформованості компетентності підлітків у певній галузі.

Крім виконання тестів, учнівство та студентство заповнюватиме анкети. Це важливий елемент дослідження PISA, що дає змогу краще зрозуміти, які чинники впливають на навчальну успішність підлітків.

Зазначимо, що Україна бере участь у дослідженні PISA вже втретє.