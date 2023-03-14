Росіяни промивають мізки маріупольським школярам "героїзацією вбивць"
Джерело:Маріупольська міськрада
В окупованому росіянами Маріуполі дітей змушують підіймати російський прапор. А також слухати російський гімн.
Так, у школах міста кожен тиждень починається з так званого "патріотичного виховання". Насправді дітям промивають мізки пропагандою.
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Як росіяни промивають мізки маріупольським учням
Окупанти змушують учнів вишукуватися та слухати гімн Росії і підіймати її прапор. І це при тому, заявляють у міськраді, що росіяни вбили у місті понад 22 тисяч осіб.
При цьому у школах ще й героїзують вбивць. На стендах у навчальних закладах розвісили історії окупантів з написом "Герої днр". Ось такий приклад нав'язують росіяни українським дітям.
Також у Маріупольській міській раді повідомили, що росіяни продовжують руйнувати школи у місті.
До теми Росіяни хочуть скасувати обов’язкові уроки української мови в окупованій Запорізькій області
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