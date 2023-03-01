"Це вкрай важко і небезпечно": як вчаться українські школярі в окупації

Школярі в окупованому Мелітополі на Запоріжжі здебільшого не вчаться онлайн в українських школах. Це вкрай важко і небезпечно.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу. І зауважив, що учні та їхні батьки обирають інші форми здобуття освіти.

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Як вчаться українські школярі в окупації

Федоров розповів, що школярі, які залишилися в окупованому Мелітополі, мають доступ до дистанційної освіти.

Десятки учнів досі перебувають на території окупованого Мелітополя, але продовжують навчання в українських школах за сімейною формою чи екстернатом,

– уточнив він.

При цьому мер розповів, чому такі діти не вчаться онлайн. За його словами, це вкрай небезпечно і тяжко. Адже під час обшуків окупанти знаходили у батьків у гаджетах чи комп'ютерах посилання на доступ до системи навчання за українською програмою. Були випадки, коли таких батьків забирали в комендатуру чи навіть депортували.

Тож діти в окупації переважно вчаться екстернатом і потім складають іспити з конкретних предметів.

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