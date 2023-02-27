Попри окупацію, Поліна продовжувала створювати свій конкурсний проєкт — поезію англійською мовою на тему екологічних викликів перед людством. І виграла серед тисячі дітей із 70 країн світу.

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Як вона пережила окупацію в Херсоні

За її словами, саме в день вперше від 24 лютого її батьки поїхали по роботі з дому. Мама-вчителька допомагала евакуйовувати вихованців з інтернату, батько-підприємець поїхав на робоче місце.

Я лишилася сама з молодшим братом вдома, ми збирали речі, але не розуміли куди. Факт окупації я відчувала як повне обмеження волі, ніби я в тюрмі ні за що. Мені морально було дуже погано, була одна лише думка, що це все,

– пригадує Поліна.

Вона розповіла, що з мамою та братом уже пізніше двічі намагалися виїхати на машині знайомого, але їх не випустили окупанти.

"За всі три місяці, доки я була в окупації, я майже не виходила надвір. У нас під вікнами постійно відбувалися фейкові мітинги, куди звозили якихось чужих людей, роздавали їм російські прапори, знімали на камеру, а потім викидали все", – каже учениця.

Дівчина зізнається, що саме навчання і робота над науковим проєктом тримали її при тямі. У неї було дистанційне навчання в українській школі, тож вона отримувала завдання і працювала над ними вдома.



Поліна Козлова / Фото "Факти"

"Коли ми закінчили семестр і у травні я завершила проєкт, я просто знову опинилася в порожньому домі наодинці зі своїми страхами і ненавистю до росіян, до загарбників. Було бажання взяти автомат і йти самій виганяти росіян", – каже Поліна.

Як дівчина виграла на конкурсі

Під час окупації українка створила вірш Garbage State, що приніс їй перемогу на міжнародній Олімпіаді геніїв у США.

Так, це вірш про країну-смітник, і кожен громадянин цієї країни має паспорт країни-смітника. Є таке реальне наукове поняття, як тихоокеанська сміттєва пляма. Цей вірш сповнений сатири про неї, яка задумувалася першочергово для привернення уваги до засмічення планети,

– пояснює Поліна.

Вже після написання вірша дівчина побачила аналогію країни-смітника з Росією. І там є такі рядки: "хто ж хоче жити в такій країні, коли її вигляд такий жахливий?".

"Це для мене про Росію теж. І головна думка: "Ми вирішимо цю проблему рано чи пізно, бо якщо ні, тоді всі стануть громадянами країни-смітника", – додала учениця.

Поліна розповідає, що на конкурсі кожен проєкт треба було представити у відеоформаті з презентацією – змонтувати динамічний ролик.

"І тут я: в окупації, лише з одним телефоном у руках і майже без інтернету. Я досить довго сиділа у своїй кімнаті, готувала сценарій, слайди презентації, знімала, а потім ще довше завантажувала програму для монтажу, монтувала, та врешті доробила цей проєкт", – каже вона.

Дівчина додала, що перемога стала для неї дуже несподівано.

Я дивилася онлайн-трансляцію з церемонії нагородження, коли вже виїхала з Херсона. Дуже довго йшов той ефір, і мене ніде не оголосили. Я вже думала, що це все. Але після вітальних слів я почула своє ім’я в категорії гран-прі,

– пригадує Поліна.

Цікаво, що зараз дівчина поїхала до Канади, де живе в хрещеної. Там вона вже знайшла нову школа, яку планує закінчити. Учениця знайшла нове захоплення – створює документальні фільми про Україну.



Поліна Козлова / Фото "Факти"

Також вона продовжує писати, зокрема про свій сум за домом, українську історію, про війну тощо.

"Мені дуже погано далеко від Херсона, і мене дуже хвилює стан міста – те, що його досі обстрілюють. Там є мої рідні", – підсумувала дівчина.

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