"Это крайне тяжело и опасно": как учатся украинские школьники в оккупации
Школьники в оккупированном Мелитополе на Запорожье большей частью не учатся онлайн в украинских школах. Это крайне тяжело и опасно.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга. И отметил, что ученики и их родители выбирают другие формы получения образования.
Важно Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы
Как учатся украинские школьники в оккупации
Федоров рассказал, что оставшиеся в оккупированном Мелитополе школьники имеют доступ к дистанционному образованию.
Десятки учеников до сих пор находятся на территории оккупированного Мелитополя, но продолжают учебу в украинских школах по семейной форме или экстернату,
– уточнил он.
При этом мэр рассказал, почему такие дети не учатся онлайн. По его словам, это очень опасно и тяжело. Ведь во время обысков оккупанты находили у родителей в гаджетах или компьютерах ссылку на доступ к системе обучения по украинской программе. Были случаи, когда таких родителей забирали в комендатуру или даже депортировали.
Поэтому дети в оккупации в основном учатся экстернатом и затем сдают экзамены по конкретным предметам.
Читайте Будут ли платить учителям зарплату на время простоя школы
Школьница выиграла Олимпиаду гениев со стихотворением, написанным в оккупации
- Когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, Полина Козлова училась в 10 классе. Девушка готовилась принять участие в международном конкурсе Олимпиады гениев в США, когда россияне оккупировали Херсон.
- Несмотря на оккупацию, Полина продолжала создавать свой конкурсный проект – поэзию на английском языке на тему экологических вызовов перед человечеством. И выиграла среди тысяч детей из 70 стран мира.
- Девушка признается, что именно учеба и работа над научным проектом держали ее в сознании. У нее было дистанционное обучение в украинской школе, поэтому она получала задания и работала над ними дома.
- Во время оккупации украинка создала стихотворение Garbage State, которое принесло ей победу на международной Олимпиаде гениев в США.
- Это стихотворение о стране-мусорнике, и каждый гражданин этой страны имеет паспорт страны-мусорника. Есть такое реальное научное понятие, как тихоокеанское мусорное пятно. Это стихотворение полно сатиры о ней, которая задумывалась в первую очередь для привлечения внимания к засорению планеты, объясняет Полина.
- Уже после написания стихотворения девушка увидела аналогию страны-мусорника с Россией. И там есть такие строки: "кто же хочет жить в такой стране, когда ее вид так ужасен?".