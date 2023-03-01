Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу. І зауважив, що учні та їхні батьки обирають інші форми здобуття освіти.
Важливо Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси
Як вчаться українські школярі в окупації
Федоров розповів, що школярі, які залишилися в окупованому Мелітополі, мають доступ до дистанційної освіти.
Десятки учнів досі перебувають на території окупованого Мелітополя, але продовжують навчання в українських школах за сімейною формою чи екстернатом,
– уточнив він.
При цьому мер розповів, чому такі діти не вчаться онлайн. За його словами, це вкрай небезпечно і тяжко. Адже під час обшуків окупанти знаходили у батьків у гаджетах чи комп'ютерах посилання на доступ до системи навчання за українською програмою. Були випадки, коли таких батьків забирали в комендатуру чи навіть депортували.
Тож діти в окупації переважно вчаться екстернатом і потім складають іспити з конкретних предметів.
Читайте Чи платитимуть вчителям зарплату на час простою школи
Школярка виграла Олімпіаду геніїв з віршем, написаним в окупації
- Коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, Поліна Козлова вчилася в 10 класі. Дівчина якраз готувалася взяти участь у міжнародному конкурсі Олімпіади геніїв у США, коли росіяни окупували Херсон.
- Попри окупацію, Поліна продовжувала створювати свій конкурсний проєкт — поезію англійською мовою на тему екологічних викликів перед людством. І виграла серед тисячі дітей із 70 країн світу.
- Дівчина зізнається, що саме навчання і робота над науковим проєктом тримали її при тямі. У неї було дистанційне навчання в українській школі, тож вона отримувала завдання і працювала над ними вдома.
- Під час окупації українка створила вірш Garbage State, що приніс їй перемогу на міжнародній Олімпіаді геніїв у США.
- Це вірш про країну-смітник, і кожен громадянин цієї країни має паспорт країни-смітника. Є таке реальне наукове поняття, як тихоокеанська сміттєва пляма. Цей вірш сповнений сатири про неї, яка задумувалася першочергово для привернення уваги до засмічення планети, пояснює Поліна.
- Вже після написання вірша дівчина побачила аналогію країни-смітника з Росією. І там є такі рядки: "хто ж хоче жити в такій країні, коли її вигляд такий жахливий?".