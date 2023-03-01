Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга. И отметил, что ученики и их родители выбирают другие формы получения образования.

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Как учатся украинские школьники в оккупации

Федоров рассказал, что оставшиеся в оккупированном Мелитополе школьники имеют доступ к дистанционному образованию.

Десятки учеников до сих пор находятся на территории оккупированного Мелитополя, но продолжают учебу в украинских школах по семейной форме или экстернату,

– уточнил он.

При этом мэр рассказал, почему такие дети не учатся онлайн. По его словам, это очень опасно и тяжело. Ведь во время обысков оккупанты находили у родителей в гаджетах или компьютерах ссылку на доступ к системе обучения по украинской программе. Были случаи, когда таких родителей забирали в комендатуру или даже депортировали.

Поэтому дети в оккупации в основном учатся экстернатом и затем сдают экзамены по конкретным предметам.

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