На таких территориях средства в местных бюджетах на зарплаты учителям предусмотрели. Но говорится только о педагогах школ.

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Будут ли платить учителям зарплату на время простоя школы

Образовательную субвенцию на территориях, где простаивают школы, будут начислять так:

2/3 оклада учителя высшей категории с повышением на 10% следует умножить на количество педагогов школы;

увеличить полученную сумму на 22% начисления единого социального взноса.

В МОН также напомнили, что директора школ могут во время военного положения самостоятельно определять размер оплаты учителей в таких школах. Однако сумма должна быть не ниже двух третих их должностного оклада.

Зарплату такие педагоги должны получать ежемесячно. При этом общины, на территории которых есть школы на простое, должны обращаться в ОВО за этими деньгами. И не забывать указывать фактическое количество учителей. Образовательную субвенцию на оплату направляют только на школы, которые не могут возобновить учебу.

К слову, средства на зарплаты преподавателей в училищах и колледжах, которые на простое, не предусмотрены.

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