Не лише тривоги: топова вчителька зізналася, що найважче у професії педагога

Учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська з Дніпра розповіла, що зараз найважче у професії педагога для неї. І це не лише повітряні тривоги.

Деталі педагогиня, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Що найважче у професії педагога

Учителька зізнається: зараз найважче для неї – повітряні тривоги.

Я забула про звичайне життя, коли ти просто прийшов і провів 7 уроків. Коли у Дніпрі протягом дня немає повітряних тривог, мені здається, що то якийсь дивний день,

– каже вона.

І додає: також – комунікація з батьками.

Дуже багато батьків сприймають вчителів як обслуговувальний персонал. І це боляче. Бо це ваші діти, вам з ними жити, я можу лише підказати,

– резюмувала педагогиня.

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Педагогиня також пригадала, що після 24 лютого 2022 року довелося перелаштовуватися на дистанційний формат.

Навчальний рік 2022 – 2023 працювали лише так, потім вже у змішаному форматі, коли в закладі з'явилося укриття. Зараз у нас частина класів навчається очно, частина – дистанційно. Але загалом стало складніше,

– уточнила вчителька.

І додала, що цього місяця тривоги бувають від ночі і ще зранку. Тож урок починають іноді пізніше, бо не всі діти можуть прийти.

Але це ті виклики, які маємо долати, бо освіта це те, що намагається відібрати ворог. Освіта – це наша ідентичність. І це те, що ми не маємо віддати,

– резюмувала вона.

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