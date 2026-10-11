Подробности педагог, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу.

Что самое сложное в профессии учителя

Учительница признается: сейчас самое сложное для нее – воздушные тревоги.

Я забыла о обычной жизни, когда ты просто приходишь и проводишь 7 уроков. Когда в Днепре в течение дня нет воздушных тревог, мне кажется, что это какой-то странный день,

– говорит она.

И добавляет: также – общение с родителями.

Очень многие родители воспринимают учителей как обслуживающий персонал. И это больно. Ведь это ваши дети, вам с ними жить, я могу лишь подсказать,

– подытожила педагог.

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Педагог также напомнила, что после 24 февраля 2022 года пришлось переходить на дистанционный формат.

В 2022–2023 учебном году работали только так, затем уже в смешанном формате, когда в учреждении появилось укрытие. Сейчас у нас часть классов учится очно, часть – дистанционно. Но в целом стало сложнее,

– уточнила учительница.

И добавила, что в этом месяце тревоги бывают с ночи и еще с утра. Поэтому урок иногда начинают позже, потому что не все дети могут прийти.

Но это те вызовы, которые мы должны преодолевать, потому что образование – это то, что пытается отнять враг. Образование – это наша идентичность. И это то, что мы не должны отдавать,

– подытожила она.

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