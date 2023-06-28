Пошкодженим війною вишам і коледжам України виділили майже 80 мільйонів гривень

Частина українських вишів отримала понад 76 мільйонів гривень на відновлення. Мовиться про ті навчальні заклади, які були пошкоджені через війну в Україні.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий повідомив, що гроші надійшли до спеціального фонду державного бюджету від ігрового бізнесу. Їх спрямовують на підтримку коледжів та вишів.

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Пошкодженим закладам освіти виділили майже 80 мільйонів

Отримані кошти спрямують на:

️ виконання першочергових робіт на об'єктах, пошкоджених ракетними обстрілами Росії;

облаштування укриттів;

обладнання приміщень системою оповіщення "Повітряна тривога".

Так, фінансову допомогу скерували вже 22 закладам на невідкладні роботи.

Лісовий при цьому повідомив, що станом 22 червня 75 вишів та 126 коледжів в Україні пошкодили або повністю зруйнували росіяни.

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