Пошкодженим війною вишам і коледжам України виділили майже 80 мільйонів гривень

28 червня 2023, 14:00
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Джерело:

Оксен Лісовий

Частина українських вишів отримала понад 76 мільйонів гривень на відновлення. Мовиться про ті навчальні заклади, які були пошкоджені через війну в Україні.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий повідомив, що гроші надійшли до спеціального фонду державного бюджету від ігрового бізнесу. Їх спрямовують на підтримку коледжів та вишів. 

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Пошкодженим закладам освіти виділили майже 80 мільйонів 

Отримані кошти спрямують на:

  • ️ виконання першочергових робіт на об'єктах, пошкоджених ракетними обстрілами Росії;
  • облаштування укриттів;
  •  обладнання приміщень системою оповіщення "Повітряна тривога".

Так, фінансову допомогу скерували вже 22 закладам на невідкладні роботи. 

Лісовий при цьому повідомив, що станом 22 червня 75 вишів та 126 коледжів в Україні пошкодили або повністю зруйнували росіяни.

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Росія понищила понад 3 тисячі закладів освіти в Україні

  • За час повномасштабної війни Росія понищила понад 3 тисячі навчальних закладів в Україні.
  • Найбільше постраждали дитячі садки. Таких 65% від загальної кількості, уточнив заступник очільника МОН Дмитро Завгородній.
  • Здебільшого ці навчальні заклади були розташовані у зоні потенційних або активних бойових дій.
  • Також зараз в Україні налічують майже 4 мільйони учнів шкіл. А це на 250 – 300 тисяч менше, ніж було минулого року. Близько пів мільйона школярів здобувають освіту дистанційно з-за кордону.
  • 1,5 мільйона дітей навчаються повністю онлайн, 1,2 мільйона – в змішаному форматі, 1,3 мільйона – офлайн, додав заступник міністра освіти.
Автор: Марія Волошин