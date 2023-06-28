Очільник Міносвіти Оксен Лісовий повідомив, що гроші надійшли до спеціального фонду державного бюджету від ігрового бізнесу. Їх спрямовують на підтримку коледжів та вишів.
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Пошкодженим закладам освіти виділили майже 80 мільйонів
Отримані кошти спрямують на:
- ️ виконання першочергових робіт на об'єктах, пошкоджених ракетними обстрілами Росії;
- облаштування укриттів;
- обладнання приміщень системою оповіщення "Повітряна тривога".
Так, фінансову допомогу скерували вже 22 закладам на невідкладні роботи.
Лісовий при цьому повідомив, що станом 22 червня 75 вишів та 126 коледжів в Україні пошкодили або повністю зруйнували росіяни.
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Росія понищила понад 3 тисячі закладів освіти в Україні
- За час повномасштабної війни Росія понищила понад 3 тисячі навчальних закладів в Україні.
- Найбільше постраждали дитячі садки. Таких 65% від загальної кількості, уточнив заступник очільника МОН Дмитро Завгородній.
- Здебільшого ці навчальні заклади були розташовані у зоні потенційних або активних бойових дій.
- Також зараз в Україні налічують майже 4 мільйони учнів шкіл. А це на 250 – 300 тисяч менше, ніж було минулого року. Близько пів мільйона школярів здобувають освіту дистанційно з-за кордону.
- 1,5 мільйона дітей навчаються повністю онлайн, 1,2 мільйона – в змішаному форматі, 1,3 мільйона – офлайн, додав заступник міністра освіти.