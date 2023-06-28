Глава Минобразования Оксен Лисовой сообщил, что деньги поступили в специальный фонд государственного бюджета от игрового бизнеса. Их направляют на поддержку колледжей и вузов.
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Поврежденным учебным заведениям выделили почти 80 миллионов
Вырученные средства направят на:
- выполнение первоочередных работ на объектах, поврежденных ракетными обстрелами России;
- обустройство укрытий;
- оборудование помещений системой оповещения "Воздушная тревога".
Так, финансовую помощь направили уже 22 заведениям на неотложные работы.
Лесной при этом сообщил, что по состоянию на 22 июня 75 вузов и 126 колледжей в Украине повредили или полностью разрушили россияне.
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Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине
- За время полномасштабной войны Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине.
- Больше всего пострадали детские сады. Таких 65% от общего количества, уточнил замглавы МОН Дмитрий Завгородний.
- В основном эти учебные заведения были расположены в зоне потенциальных или активных боевых действий.
- Также сейчас в Украине насчитывается почти 4 миллиона учеников школ. А это на 250 – 300 тысяч меньше, чем было в прошлом году. Около полумиллиона школьников получают образование дистанционно из-за границы.
- 1,5 миллиона детей учатся полностью онлайн, 1,2 миллиона – в смешанном формате, 1,3 миллиона – офлайн, добавил замминистра образования.