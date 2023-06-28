Глава Минобразования Оксен Лисовой сообщил, что деньги поступили в специальный фонд государственного бюджета от игрового бизнеса. Их направляют на поддержку колледжей и вузов.

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Поврежденным учебным заведениям выделили почти 80 миллионов

Вырученные средства направят на:

выполнение первоочередных работ на объектах, поврежденных ракетными обстрелами России;

обустройство укрытий;

оборудование помещений системой оповещения "Воздушная тревога".

Так, финансовую помощь направили уже 22 заведениям на неотложные работы.

Лесной при этом сообщил, что по состоянию на 22 июня 75 вузов и 126 колледжей в Украине повредили или полностью разрушили россияне.

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