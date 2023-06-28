Глава Минобразования Оксен Лисовой сообщил, что деньги поступили в специальный фонд государственного бюджета от игрового бизнеса. Их направляют на поддержку колледжей и вузов.

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Поврежденным учебным заведениям выделили почти 80 миллионов

Вырученные средства направят на:

  • выполнение первоочередных работ на объектах, поврежденных ракетными обстрелами России;
  • обустройство укрытий;
  • оборудование помещений системой оповещения "Воздушная тревога".

Так, финансовую помощь направили уже 22 заведениям на неотложные работы.

Лесной при этом сообщил, что по состоянию на 22 июня 75 вузов и 126 колледжей в Украине повредили или полностью разрушили россияне.

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Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине

  • За время полномасштабной войны Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине.
  • Больше всего пострадали детские сады. Таких 65% от общего количества, уточнил замглавы МОН Дмитрий Завгородний.
  • В основном эти учебные заведения были расположены в зоне потенциальных или активных боевых действий.
  • Также сейчас в Украине насчитывается почти 4 миллиона учеников школ. А это на 250 – 300 тысяч меньше, чем было в прошлом году. Около полумиллиона школьников получают образование дистанционно из-за границы.
  • 1,5 миллиона детей учатся полностью онлайн, 1,2 миллиона – в смешанном формате, 1,3 миллиона – офлайн, добавил замминистра образования.