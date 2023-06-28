Последняя предполагает сочетание обучения в учебных заведениях с обучением на рабочих местах на предприятиях для приобретения определенной квалификации. Цель внедрения дуальной формы обучения – реализация студентоцентрированного подхода посредством повышения качества профессиональной подготовки студентов.

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Минобразования одобрило Положение о дуальной форме образования

Так, учебные заведения теперь будут принимать решение о внедрении дуальной формы получения образования на основе исследований рынка труда. Также смогут определять список соответствующих образовательных программ.

Документ разъясняет и вопросы функций главных участников дуальной формы обучения и особенностей его планирования и организации.

В Положении определили и порядок зачисления соискателей образования на обучение по дуальной форме и особенности реализации такого обучения.

Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

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