Остання передбачає поєднання навчання в закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації. Мета впровадження дуальної форми навчання – реалізація студентоцентрованого підходу через підвищення якості професійної підготовки студентів.

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Міносвіти схвалило Положення про дуальну форму освіти

Так, навчальні заклади тепер ухвалюватимуть рішення про впровадження дуальної форми здобуття освіти на основі досліджень ринку праці. Також зможуть визначати перелік відповідних освітніх програм.

Документ роз'яснює і питання функцій основних учасників дуальної форми навчання та особливостей його планування і організації.

У Положенні визначили і порядок зарахування здобувачів освіти на навчання за дуальною формою та особливості реалізації такого навчання.

Документ уже зареєстрували в Міністерстві юстиції.

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