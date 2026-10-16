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Освіта Освіта в Україні "Один з основних викликів": очільник МОН розповів, скільки шкіл працюють очно
16 жовтня, 16:59
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"Один з основних викликів": очільник МОН розповів, скільки шкіл працюють очно

Марія Волошин

Станом на початок жовтня майже 70% шкіл у нашій державі працювали очно. Решта – у змішаному форматі та дистанційно.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко, передає Суспільне.

Скільки шкіл в Україні працюють очно 

Міністр розповів, що цьогоріч навчання розпочали близько 3,4 мільйона дітей. 

На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно, понад 19% шкіл в Україні працюють у змішаному форматі, 11% — дистанційно. Через посилення атак школи змушені змінювати своє навчання,
 – уточнив посадовець. 

При цьому додав, що це один з основних викликів для всієї системи освіти, і очікувати швидкого повернення до попередніх умов не варто. Все ж він закликав до спільного пошуку рішень.

Міністерство освіти розробило алгоритми дій, сценарії, як можна діяти в таких складних умовах, і ми бачимо позитивні результати в багатьох регіонах,
 – запевнив очільник МОН. 

Міністр при цьому розповів, що на Київщині 75% шкіл вже перейшли на змішаний формат із заздалегідь прогнозованими сценаріями. У столиці України цей показник поки що становить 16%, але МОН перебуває у діалозі з директорами шкіл та управліннями освіти.

Закликаю всі громади працювати над розробленням чітких алгоритмів, як діяти в цей момент. Нам треба вчитися у прифронтових регіонів, у них великий досвід, вони працюють так уже багато років, 
– сказав Бутенко.

Раніше ми інформували, що Бутенко зробив заяву про підвищення зарплати вчителям.

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Міністерство освіти та науки України