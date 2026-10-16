Кабінет міністрів при цьому напрацьовує ще варіанти підвищення заробітної плати освітянам. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр освіти і науки Андрій Бутенко, пише Суспільне.

Що каже міністр про підвищення зарплат учителям

Посадовець повідомив, що уряд затвердив нові схеми посадових окладів.

Важливо, що ми не просто збільшили на 20%, ми збільшили гарантовану частку виплат. Підвищений посадовий оклад впливає на всю заробітну плату, бо до нього додаються доплати за вислугу років та інші види,

– заявив очільник МОН.

За словами міністра, уряд зберіг доплату 2 600 гривень для всіх педагогів, які працюють на прифронтових територіях.

Нові схеми окладів допоможуть нашим вчителям у цей непростий період. Але ми не зупиняємося. Ми плануємо і далі продовжувати цю роботу і разом із Комітетом напрацьовуємо різні варіанти підвищення заробітної плати на рівні законів і шукаємо інші варіанти,

– запевнив міністр.

Від чого залежить новий механізм оплати праці освітян