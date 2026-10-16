Кабінет міністрів при цьому напрацьовує ще варіанти підвищення заробітної плати освітянам. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр освіти і науки Андрій Бутенко, пише Суспільне.
Що каже міністр про підвищення зарплат учителям
Посадовець повідомив, що уряд затвердив нові схеми посадових окладів.
Важливо, що ми не просто збільшили на 20%, ми збільшили гарантовану частку виплат. Підвищений посадовий оклад впливає на всю заробітну плату, бо до нього додаються доплати за вислугу років та інші види,
– заявив очільник МОН.
За словами міністра, уряд зберіг доплату 2 600 гривень для всіх педагогів, які працюють на прифронтових територіях.
Нові схеми окладів допоможуть нашим вчителям у цей непростий період. Але ми не зупиняємося. Ми плануємо і далі продовжувати цю роботу і разом із Комітетом напрацьовуємо різні варіанти підвищення заробітної плати на рівні законів і шукаємо інші варіанти,
– запевнив міністр.
Від чого залежить новий механізм оплати праці освітян
- З вересня в Україні запровадили новий механізм нарахування зарплати освітянам.
- Він передбачає вихід з Єдиної тарифної сітки.
- Перехід на новий механізм оплати праці освітян залежить від типу закладу освіти та джерела його фінансування.
- У МОН зазначили, що рішення про перехід закладу на нові умови оплати праці залежить від того, чи є перехід обов’язковим для конкретного закладу, чи рекомендованим урядом.