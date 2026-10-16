Кабинет министров при этом разрабатывает еще несколько вариантов повышения заработной платы работникам образования. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр образования и науки Андрей Бутенко, пишет Суспильное.
Что говорит министр о повышении зарплат учителям
Чиновник сообщил, что правительство утвердило новые схемы должностных окладов.
Важно, что мы не просто увеличили на 20%, мы увеличили гарантированную долю выплат. Повышенный должностной оклад влияет на всю заработную плату, поскольку к нему добавляются доплаты за выслугу лет и другие виды,
– заявил глава МОН.
По словам министра, правительство сохранило доплату в размере 2 600 гривен для всех педагогов, работающих на прифронтовых территориях.
Новые схемы окладов помогут нашим учителям в этот непростой период. Но мы не останавливаемся. Мы планируем и дальше продолжать эту работу и вместе с Комитетом разрабатываем различные варианты повышения заработной платы на законодательном уровне, а также ищем другие варианты,
– заверил министр.
От чего зависит новый механизм оплаты труда работников образования
- С сентября в Украине ввели новый механизм начисления зарплаты работникам образования.
- Он предусматривает отход от Единой тарифной сетки.
- Переход на новый механизм оплаты труда работников образования зависит от типа учебного заведения и источника его финансирования.
- В МОН отметили, что решение о переходе учреждения на новые условия оплаты труда зависит от того, является ли переход обязательным для конкретного учреждения или рекомендован правительством.