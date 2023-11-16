Програма ООН частково оплатить обіди десяткам тисяч учнів в Україні

Всесвітня продовольча програма ООН профінансує 30% щоденних гарячих обідів для школярів. Пропозицією зможе скористатися понад 60 тисяч учнів початкової школи.

До ініціативи долучать 420 шкіл в 11 областях України. Їх обирали за різними критеріями, зокрема такими як рівень продовольчої безпеки та кількість переселенців.

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Програма ООН частково оплатить обід десяткам тисяч учнів

Профінансують обіди у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей.

Кошти, отримані в межах програми, школи зможуть спрямувати на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

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