Програма ООН частково оплатить обіди десяткам тисяч учнів в Україні
Джерело:Osvita.ua
Всесвітня продовольча програма ООН профінансує 30% щоденних гарячих обідів для школярів. Пропозицією зможе скористатися понад 60 тисяч учнів початкової школи.
До ініціативи долучать 420 шкіл в 11 областях України. Їх обирали за різними критеріями, зокрема такими як рівень продовольчої безпеки та кількість переселенців.
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Програма ООН частково оплатить обід десяткам тисяч учнів
Профінансують обіди у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей.
Кошти, отримані в межах програми, школи зможуть спрямувати на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.
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В Україні впроваджують реформу системи шкільного харчування
- В Україні продовжують впровадження реформи шкільного харчування.
- Вона стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
- З 1 січня 2022 року учні мають можливість обирати страви з оновленого меню.
- Його розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
- Зокрема, додав до стравопису шпундру, банош, львівський сирник.
- Меню також передбачає менше хлібобулочних виробів, відмову від цукру та солі і збільшення овочів та м'яса.
- А недавно уряд погодив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки.