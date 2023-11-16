К инициативе привлекут 420 школ в 11 областях Украины. Их выбирали по разным критериям, в частности, таким как уровень продовольственной безопасности и количество переселенцев.

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Программа ООН частично оплатит обед десяткам тысяч учащихся

Профинансируют обеды в школах Киевской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей.

Средства, полученные в рамках программы, школы смогут направить на улучшение качества питания или уменьшение стоимости покрываемых родителями обедов.

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В Украине внедряют реформу системы школьного питания