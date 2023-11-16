К инициативе привлекут 420 школ в 11 областях Украины. Их выбирали по разным критериям, в частности, таким как уровень продовольственной безопасности и количество переселенцев.

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Программа ООН частично оплатит обед десяткам тысяч учащихся

Профинансируют обеды в школах Киевской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей.

Средства, полученные в рамках программы, школы смогут направить на улучшение качества питания или уменьшение стоимости покрываемых родителями обедов.

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В Украине внедряют реформу системы школьного питания

  • В Украине продолжают внедрение реформы школьного питания.
  • Она стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской.
  • С 1 января 2022 года учащиеся имеют возможность выбирать блюда из обновленного меню.
  • Его разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
  • В частности, добавил в пищевод шпундру, банош, львовский сырник.
  • Меню также предусматривает меньшее количество хлебобулочных изделий, отказ от сахара и соли и увеличение овощей и мяса.
  • А недавно правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы.