Дети теперь едят полезную еду. Однако цены на блюда в школьных столовых выросли.

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Как внедряют реформу питания в школах Украины

В луцком лицее №27 учащиеся уже второй год подряд могут есть рыбу, мясо и овощи. Полуфабрикаты, колбасы и сосиски в меню отсутствуют. Дети блюдами удовлетворены. Меню расписывают на месяц вперед. Оно теперь содержит меньше соли и сахара, а больше зелени и фруктов. Хотя повара и признались: готовить по новым рецептам было сложно.

В специализированной школе №127 в Киеве перешли на новый рацион три года назад. Так, ученикам пришлось отвыкать от сухариков и чипсов.

Замена муки на овощи и полезные крупы, отказ от вредных сосисок повлиял и на стоимость блюд. Цены теперь выше.

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Что известно реформу системы школьного питания