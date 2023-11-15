Дети теперь едят полезную еду. Однако цены на блюда в школьных столовых выросли.
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Как внедряют реформу питания в школах Украины
В луцком лицее №27 учащиеся уже второй год подряд могут есть рыбу, мясо и овощи. Полуфабрикаты, колбасы и сосиски в меню отсутствуют. Дети блюдами удовлетворены. Меню расписывают на месяц вперед. Оно теперь содержит меньше соли и сахара, а больше зелени и фруктов. Хотя повара и признались: готовить по новым рецептам было сложно.
В специализированной школе №127 в Киеве перешли на новый рацион три года назад. Так, ученикам пришлось отвыкать от сухариков и чипсов.
Замена муки на овощи и полезные крупы, отказ от вредных сосисок повлиял и на стоимость блюд. Цены теперь выше.
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Что известно реформу системы школьного питания
- Реформа школьного питания стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.
- С 1 января 2022 года в украинских школах и детсадах было введено обновленное меню.
- Его разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
- Так, в меню появились шпундра, банош, львовский творожник.
- Оно подразумевает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.
- К слову, правительство недавно одобрило Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы.