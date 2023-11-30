Яких фахівців не вистачає у навчальних закладах України

В українських закладах освіти не вистачає практичних психологів. Про кадровий дефіцит мовиться у результатах моніторингу Державної служби якості освіти.

Дослідження щодо підготовки закладів освіти до 2023/24 навчального року провели у 82 громадах різних регіонів нашої держави.

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У навчальних закладах не вистачає психологів

Так, відповідно до результатів дослідження, школи забезпечені практичними психологами на 80%.

У дитсадках практичні психологи є лише у 33% закладів. 5% з них працюють за сумісництвом.

Найменше психологів у дитячих садках, розташованих у сільській місцевості.

Найгірше забезпечені практичними психологами заклади позашкільної освіти. У більшості з них навіть не передбачили у штаті такої посади. Про це що повідомили 74% опитаних очільників закладів позашкільної освіти.

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