Кабмін України затвердив план заходів із розвитку психологічної служби в системі освіти до 2030 року. Реалізація Концепції відбуватиметься через відповідний План заходів.

Він містить 18 комплексних заходів. Вони спрямовані на формування цілісної системи психологічної та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу, з переходом від реагування на окремі виклики до системного та превентивного підходу, повідомили у МОН України.

Які напрями розвиватимуть?

Серед ключових напрямів такі:

оновлення нормативної бази психологічної служби та штатних нормативів закладів освіти;

розвиток професійних компетентностей практичних психологів і соціальних педагогів, запровадження супервізії та програм підвищення кваліфікації;

навчання педагогів раннього виявлення психоемоційних труднощів учнів і надання першої психологічної допомоги;

удосконалення механізмів взаємодії між освітніми закладами, соціальними службами та системою охорони здоров’я, можливості перенаправлення здобувачів освіти до спеціалізованих фахівців;

цифровізація роботи психологічної служби та пілотування нових моделей фінансування психологічного забезпечення освітнього процесу.

Окрему увагу в Плані заходів приділили вдосконаленню системи професійної підготовки майбутніх фахівців психологічної служби, а також забезпеченню системного моніторингу й оцінювання результативності впровадження Концепції розвитку психологічної служби.

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