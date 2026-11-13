У школах тривають перевірки дитячого харчування: які недоліки виявили

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Це 78% закладів освіти, які працюють очно або у змішаному форматі. Про це інформує Держпродспоживслужба.

Які результати перевірок

У центрі уваги були щоденні процеси на шкільних харчоблоках: зберігання продуктів, дотримання температурного режиму й правил гігієни, поводження з харчовими відходами тощо.

Так, у 52% перевірених шкіл потрібно приділити увагу вимогам безпечності харчових продуктів. Зокрема навчанню працівників правилам гігієни, поводження з відходами, умови зберігання продуктів і захист від шкідників.

У 706 школах виявили недотримання затвердженого меню, у 199 – зауваження до організації питного режиму– уточнили у Держпродспоживслужбі.

Окремо фахівці розглянули 9 069 сезонних меню. З них 367 направили на доопрацювання.

Також оцінити умови на харчоблоках допомогли й лабораторні дослідження. Фахівці відібрали майже 19 600 проб і змивів; у 1 215 виявили відхилення.

Також ухвалили 23 рішення про вилучення потенційно небезпечних для учнів продуктів з обігу. Ще у 8 випадках тимчасово припинили виробництво та/або обіг харчових продуктів.

Фахівці виявили і те, що обов'язкові медогляди не пройшов 151 працівник у 66 закладах. Від роботи відсторонили 66 осіб. Перевірки тривають.

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